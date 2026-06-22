رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني كتيبة الحرس الملكي الآلية/ 6 في موقعها الجديد

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مباني كتيبة الحرس الملكي الآلية/6 في موقعها الجديد، إحدى وحدات لواء الشهيد وصفي التل الآلي/2 التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وذلك خلال زيارة تفقدية اطلع خلالها على مستوى الجاهزية العملياتية والتدريبية للكتيبة.

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وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد المنطقة العسكرية الشرقية، حيث استمع، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجازين قدمهما قائد اللواء وقائد الكتيبة، حول سير العملية التدريبية، والجوانب العملياتية واللوجستية، والخطط الهادفة إلى المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.



وأكد اللواء الركن الحنيطي أن إنشاء مباني الكتيبة الجديدة وفق أحدث المعايير الهندسية يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير وتحديث القوات المسلحة، حيث يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات، وبما يضمن بيئة عمل متطورة تدعم بناء القدرات المختلفة.



وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة أن هذه المشاريع تجسد رؤية شاملة تهدف إلى بناء قوة دفاعية حديثة ومتكاملة، تمتلك أعلى درجات الجاهزية والكفاءة لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، بما يرسخ مكانة القوات المسلحة الأردنية، في أداء رسالتها الوطنية والدفاع عن أمن الوطن واستقراره.