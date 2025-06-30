رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الرائد ياسين محمود الشمايلة

الوكيل الإخباري- كرَّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الحاصل على الترتيب الأول من المشاركين في دورة القيادة والأركان/ 65 المشتركة/ 29، الرائد ياسين محمود الشمايلة.

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