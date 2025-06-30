رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الرائد ياسين محمود الشمايلة

وبين اللواء الركن الحنيطي، أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة العامة في دعم المتميزين والمتفوقين من منتسبيها، للمضي قدماً في بذل المزيد من العطاء في خدمة قواتنا المسلحة وتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع الكفاءات على مختلف المستويات.
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