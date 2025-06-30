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رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الرائد ياسين محمود الشمايلة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الأول على دورة القيادة والأركان
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الأول على دورة القيادة والأركان
 
الإثنين، 30-06-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-    كرَّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الحاصل على الترتيب الأول من المشاركين في دورة القيادة والأركان/ 65 المشتركة/ 29، الرائد ياسين محمود الشمايلة.

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وبين اللواء الركن الحنيطي، أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة العامة في دعم المتميزين والمتفوقين من منتسبيها، للمضي قدماً في بذل المزيد من العطاء في خدمة قواتنا المسلحة وتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع الكفاءات على مختلف المستويات.

 
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