رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

الوكيل الإخباري- كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مدير مدرسة كلية الشهيد فيصل الثاني التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، والمعلم المشرف، وعدداً من الطلبة، تقديراً لفوزهم بالمركز الأول في مسابقة العلوم النووية الأردنية 2026، التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض الوطني للعلوم النووية، برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية. اضافة اعلان





وأكد اللواء الركن الحنيطي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته مدارس الثقافة العسكرية في مجالات التأهيل الأكاديمي والعلمي والتقني، ويجسد كفاءة الطلبة وقدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل العلمية الوطنية.



وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن القوات المسلحة، تولي اهتماماً كبيراً ببناء جيل مؤهل يمتلك المعرفة والانضباط والقدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، مشيداً بجهود الكوادر التعليمية والإدارية المشرفة على الطلبة، ودورهم في تنمية قدرات الطلبة العلمية والمعرفية، وترسيخ قيم التميز والانتماء والمسؤولية الوطنية.



ويهدف المعرض الوطني للعلوم النووية الأردني إلى نشر الثقافة العلمية في مجالات العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وتعزيز اهتمام الطلبة والشباب بالعلوم والتكنولوجيا، من خلال شراكة وطنية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الطاقة الذرية الأردنية.







