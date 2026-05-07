رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته مدارس الثقافة العسكرية في مجالات التأهيل الأكاديمي والعلمي والتقني، ويجسد كفاءة الطلبة وقدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل العلمية الوطنية.
وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن القوات المسلحة، تولي اهتماماً كبيراً ببناء جيل مؤهل يمتلك المعرفة والانضباط والقدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، مشيداً بجهود الكوادر التعليمية والإدارية المشرفة على الطلبة، ودورهم في تنمية قدرات الطلبة العلمية والمعرفية، وترسيخ قيم التميز والانتماء والمسؤولية الوطنية.
ويهدف المعرض الوطني للعلوم النووية الأردني إلى نشر الثقافة العلمية في مجالات العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وتعزيز اهتمام الطلبة والشباب بالعلوم والتكنولوجيا، من خلال شراكة وطنية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الطاقة الذرية الأردنية.
