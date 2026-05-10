رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم عدداً من الضباط وضباط الصف بهدايا ملكية

الأحد، 10-05-2026 01:09 م

الوكيل الإخباري- كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة بهدايا ملكية، تقديراً لجهودهم المتميزة وحصولهم على المركز الأول في الدورات الخارجية التي شاركوا فيها بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ونقل اللواء الركن الحنيطي للمكرّمين تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بما قدّموه من جهود نوعية عكست مستوى الاحترافية والتميز التي تتحلى بها مرتبات القوات المسلحة، مؤكداً اهتمام جلالته وحرصه على تكريم المتميزين وتحفيزهم لمواصلة البذل والعطاء في مختلف الميادين.


ويعكس هذا التكريم اهتمام القيادة العامة في دعم المتميزين والمتفوقين من منتسبيها في كافة مواقعهم، للمضي قدماً في بذل المزيد من العطاء في خدمة قواتنا المسلحة ورفع الكفاءات على مختلف المستويات، لأداء رسالة القوات المسلحة بكل كفاءة واحترافية.

 
 


