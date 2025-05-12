رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة أركان الجيش بالعاصمة السعودية الرياض.

اضافة اعلان



وجاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون العسكري الثنائي، وتبادل الخبرات بين الجيشين الشقيقين، من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية في المجالات الدفاعية والأمنية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار.



وأكد اللواء الركن الحنيطي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجيشين الشقيقين مشيداً بالدور السعودي الريادي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والتعاون العسكري في إطار رؤية استراتيجية مشتركة.



من جانبه، ثمن رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، مؤكداً استمرار العمل على توحيد الرؤى والتطلعات لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.