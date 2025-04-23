رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وزير الدفاع السوري في دمشق

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع وزير الدفاع، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة والإقليم من خلال تسخير الإمكانات والقدرات التي تمتلكها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، وبشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المناطق الحدودية، لتعزيز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.
من جانبه، عبر وزير الدفاع السوري عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتزام بلاده بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
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