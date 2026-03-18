رئيس هيئة الأركان المشتركة ينعى شهداء الواجب في مديرية الأمن العام

الأربعاء، 18-03-2026 08:31 م

الوكيل الإخباري- نعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء شهداء الواجب من مرتبات مديرية الأمن العام، الملازم أول مراد اسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات، الذين ارتقوا إلى جوار ربهم شهداء، إثر إصابتهم أثناء تأدية واجبهم الوطني في مداهمة أحد المطلوبين الخطرين في قضايا المخدرات، في منطقة شرق عمّان.

وإذ يستذكر نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بكل فخر واعتزاز تضحياتهم الجليلة، فإنهم يؤكدون أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى نبراساً يُضيء درب الواجب، وعنواناً للتضحية في سبيل أمن الوطن واستقراره.


وتتقدم القوات المسلحة الأردنية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

 
 


عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






