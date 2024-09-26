رئيس هيئة الأركان: تزويد سلاح الجو بأحدث طائرات وأجهزة ومعدات للدفاع عن سماء الأردن

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، جاهزية أسلحة ومعدات قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية وقواتها البشرية، للوقوف على قدراتها وإمكاناتها الجوية وبشكل يحقق الردع الاستراتيجي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والخطط المستقبلية فضلاً عن الجهود الحالية التي يبذلها السلاح وعلى مختلف الصعد العملياتية والإنسانية.