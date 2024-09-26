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رئيس هيئة الأركان: تزويد سلاح الجو بأحدث طائرات وأجهزة ومعدات للدفاع عن سماء الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي
الخميس، 26-09-2024 08:18 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، جاهزية أسلحة ومعدات قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية وقواتها البشرية، للوقوف على قدراتها وإمكاناتها الجوية وبشكل يحقق الردع الاستراتيجي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والخطط المستقبلية فضلاً عن الجهود الحالية التي يبذلها السلاح وعلى مختلف الصعد العملياتية والإنسانية.


وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة في مختلف أسراب القاعدة مشيداً بجاهزيتها واستعدادها لأي واجب يطلب منها كما اطلع على أحدث الأسلحة والمعدات والأجهزة، ومن ضمنها مركز الطيران التشبيهي، الذي يوفر الوقت والجهد والتدريب في مختلف الظروف الجوية لمرتبات السلاح، مؤكداً أن عملية التطوير والتحديث للطائرات والأسلحة والمعدات مستمرة وبشكل يضمن تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن أرض وسماء المملكة.

 
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