رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الاثنين، قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة وهيئة الركن.

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واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، استعرض خلاله أبرز الواجبات والمهام والخطط العملياتية، ومستوى الجاهزية القتالية، وسير تنفيذ الواجبات، والإجراءات المتخذة لتعزيز حماية الواجهات الحدودية ضمن منطقة المسؤولية.