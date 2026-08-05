رئيس هيئة الأركان يؤكد أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، تناول المهام والواجبات المناطة بها، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية والاستعداد في مختلف تشكيلاتها ووحداتها.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ومواصلة تنفيذ الخطط التدريبية والعملياتية وفق أعلى المعايير، إلى جانب الاهتمام بالقوى البشرية والارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب، بما يعزز قدرة مرتبات المنطقة على تنفيذ واجباتها بكفاءة واحترافية.
واطّلع اللواء الركن الحنيطي على معرض اشتمل على عدد من الأسلحة والمعدات المطورة المستخدمة في وحدات المنطقة، واستمع إلى شرح حول مهامها وقدراتها الفنية والعملياتية، ودورها في تعزيز الكفاءة القتالية والدفاعية ودعم تنفيذ مختلف الواجبات الموكلة إليها.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي تتمتع به مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية، والجهود التي يبذلها منتسبوها في أداء واجباتهم بكل إخلاص واقتدار، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ماضية في دعم مختلف التشكيلات والوحدات، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير قدراتها ورفع مستوى كفاءتها العملياتية والإدارية بما ينسجم مع متطلبات العمل العسكري الحديث.
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