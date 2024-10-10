رئيس هيئة الأركان يتابع مجريات التمرين التعبوي "وثبة الأسد"

الوكيل الإخباري- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن الحنيطي، الخميس، مجريات التمرين التعبوي "وثبة الأسد"، الذي نفذه لواء الحرس الملكي الآلي/1 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى في أحد ميادين التدريب.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجازين عسكريين قدمها قائد المنطقة العسكرية الوسطى ومدير العمليات الحربية، حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية للتمرين، إضافةً إلى الفرضيات التي بُني عليها، بما يتلاءم مع التهديدات الحالية.



واشتمل التمرين على تنفيذ فعاليات تحاكي سيناريوهات تشهدها البيئة العملياتية من خلال تنفيذ معركة دفاعية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، كالطائرات المسيرة وعمليات المعلومات والهجمات السيبرانية، بمشاركة مختلف صنوف القوات المسلحة.



وتضمن التمرين رمايات للمدفعية المتوسطة، والأسلحة المضادة للدروع تخللتها تدميرات هندسية، ورمايات للدبابات والمشاة الآلية، بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي.



ويهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية القتالية لمرتبات الوحدات المشاركة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ في اتخاذ صنع القرار خلال الظروف المشابهة في العمليات التقليدية وغير التقليدية والواجبات المحتملة، فضلاً عن مواكبة التشكيل للتطورات الجديدة التي طرأت على المعارك الحديثة.



وفي نهاية التمرين التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمشاركين في التمرين ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، مشيدا بالمستوى المتميز في الرماية وإصابة الأهداف، والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



وفي سياق متصل، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، مركز القيادة والسيطرة الثاني، التابع لقيادة سلاح الجو الملكي وكان في استقباله قائد السلاح.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري عن المهام والواجبات التي يقوم بها المركز، الذي يُعتبر نقطة انطلاق مهمة لتنسيق العمليات الجوية في سماء المملكة الأردنية الهاشمية، لما يحتويه من تقنيات متطورة، وبشكل يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ محتمل.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية المركز في تزويد القوات المسلحة بمختلف صنوفها بالمعلومات والمعطيات لتحسين الأداء العملياتي الجوي والبري لاتخاذ القرارات المناسبة، في مواجهة التهديدات خلال الظروف الراهنة.



والتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، مرتبات المركز، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مشيدا بالمستوى المتميز الذي تتمتع به مرتبات سلاح الجو الملكي.