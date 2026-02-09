رئيس هيئة الأركان يرعى حلقة نقاشية متخصصة لتعزيز البحث والتطوير الدفاعي

الوكيل الإخباري- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الاثنين، في القاعة الهاشمية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، حلقة نقاشية متخصصة لبحث تطوير منظومة البحث والتطوير الدفاعي، وتعزيز التكامل المؤسسي والمنهجي بين القوات المسلحة الأردنية والقطاع الأكاديمي.

وهدفت الحلقة النقاشية إلى بحث آليات توظيف مخرجات البحث العلمي توظيفا عمليا يسهم في دعم القدرات الدفاعية، وتلبية المتطلبات العملياتية والفنية، بما ينسجم مع خطط التحديث والتطوير التي تنتهجها القوات المسلحة الأردنية.