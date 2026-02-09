رئيس هيئة الأركان يرعى حلقة نقاشية متخصصة لتعزيز البحث والتطوير الدفاعي

وهدفت الحلقة النقاشية إلى بحث آليات توظيف مخرجات البحث العلمي توظيفا عمليا يسهم في دعم القدرات الدفاعية، وتلبية المتطلبات العملياتية والفنية، بما ينسجم مع خطط التحديث والتطوير التي تنتهجها القوات المسلحة الأردنية.
وتناولت محاور النقاش أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة، من خلال توحيد الجهود البحثية وتوجيهها وفق أولويات وطنية تُعدّ القوات المسلحة واحتياجاتها المستقبلية أحد محاورها الرئيسة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة، وتعزيز منظومة الابتكار الوطني في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية.
