الإثنين 2026-02-09 06:36 م

رئيس هيئة الأركان يرعى حلقة نقاشية متخصصة لتعزيز البحث والتطوير الدفاعي
 
الوكيل الإخباري-   رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الاثنين، في القاعة الهاشمية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، حلقة نقاشية متخصصة لبحث تطوير منظومة البحث والتطوير الدفاعي، وتعزيز التكامل المؤسسي والمنهجي بين القوات المسلحة الأردنية والقطاع الأكاديمي.

وهدفت الحلقة النقاشية إلى بحث آليات توظيف مخرجات البحث العلمي توظيفا عمليا يسهم في دعم القدرات الدفاعية، وتلبية المتطلبات العملياتية والفنية، بما ينسجم مع خطط التحديث والتطوير التي تنتهجها القوات المسلحة الأردنية.


وتناولت محاور النقاش أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة، من خلال توحيد الجهود البحثية وتوجيهها وفق أولويات وطنية تُعدّ القوات المسلحة واحتياجاتها المستقبلية أحد محاورها الرئيسة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة، وتعزيز منظومة الابتكار الوطني في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية.

 
 


