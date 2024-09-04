رئيس هيئة الأركان يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024

واطلع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، على المعروضات من أجهزة ومعدات وأسلحة وطائرات مسيرة التي ضمتها هذه الأجنحة، كما استمع إلى شروحات قدمها المشاركون في المعرض من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن المعرض العسكري الدولي يعد فرصة مهمة ومميزة للالتقاء واستعراض أبرز التقنيات لتتمكن الجيوش من الاستفادة منها لتوظيفها داخل صنوفها وتشكيلاتها، بهدف زيادة قدرتها الدفاعية والأمنية في تجاوز التحديات التي تواجهها.
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