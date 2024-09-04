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رئيس هيئة الأركان يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024

الحنيطي يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس
الحنيطي يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس
الأربعاء، 04-09-2024 08:44 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس 2024).

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واطلع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، على المعروضات من أجهزة ومعدات وأسلحة وطائرات مسيرة التي ضمتها هذه الأجنحة، كما استمع إلى شروحات قدمها المشاركون في المعرض من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن المعرض العسكري الدولي يعد فرصة مهمة ومميزة للالتقاء واستعراض أبرز التقنيات لتتمكن الجيوش من الاستفادة منها لتوظيفها داخل صنوفها وتشكيلاتها، بهدف زيادة قدرتها الدفاعية والأمنية في تجاوز التحديات التي تواجهها.

 
gnews

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