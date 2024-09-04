رئيس هيئة الأركان يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة في المعرض، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس 2024).

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واطلع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، على المعروضات من أجهزة ومعدات وأسلحة وطائرات مسيرة التي ضمتها هذه الأجنحة، كما استمع إلى شروحات قدمها المشاركون في المعرض من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.