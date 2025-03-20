الخميس 2025-03-20 06:34 م
 

رئيس هيئة الأركان يزور قيادة سلاح المدفعية الملكي

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
 
الخميس، 20-03-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، قيادة سلاح المدفعية الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح المدفعية حول المهام والواجبات والبرامج التدريبية التي ينفذها والدور الذي يقوم به في إسناد مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية.


وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مستمرة في تنفيذ الخطط الرامية لتطوير سلاح المدفعية، بهدف تعزيز قدراته والمحافظة على جاهزيته لحماية الوطن والدفاع عنه، مؤكداً ضرورة التركيز على مختلف الجوانب العملياتية والتدريبية لضمان تنفيذ الواجبات بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف.


وفي نهاية الزيارة دون اللواء الركن الحنيطي كلمة في سجل الزوار أعرب فيها عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو سلاح المدفعية الملكي.

 
 
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