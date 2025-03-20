رئيس هيئة الأركان يزور قيادة سلاح المدفعية الملكي

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح المدفعية حول المهام والواجبات والبرامج التدريبية التي ينفذها والدور الذي يقوم به في إسناد مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية.
وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مستمرة في تنفيذ الخطط الرامية لتطوير سلاح المدفعية، بهدف تعزيز قدراته والمحافظة على جاهزيته لحماية الوطن والدفاع عنه، مؤكداً ضرورة التركيز على مختلف الجوانب العملياتية والتدريبية لضمان تنفيذ الواجبات بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف.
وفي نهاية الزيارة دون اللواء الركن الحنيطي كلمة في سجل الزوار أعرب فيها عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو سلاح المدفعية الملكي.
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