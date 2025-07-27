رئيس هيئة الأركان يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن المهام والواجبات والبرامج التي تقوم بها، إضافة إلى الخطط المستقبلية وسير الأمور العملياتية والتدريبية المنوطة بها.
وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة إعجابه بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصلت إليها مرتبات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، مشيداً بالمعنويات العالية والاحترافية الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.
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