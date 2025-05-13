رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه آمر كلية الدفاع الوطني عن الأهداف والبرامج الدراسية والخطط المعدة للكلية بهدف تطوير هذه المساقات الأكاديمية وبشكل يمكنها من أداء رسالتها الوطنية على أكمل وجه.
وبين آمر الكلية أهمية الشراكات الاستراتيجية مع كليات الدفاع الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتيح الفرصة للدارسين في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية من تبادل المعرفة والخبرة، من خلال استخدام المكتبات الإلكترونية والمعارف المتوفرة في الكلية.
كما استعرض اللواء الركن الحنيطي، خلال الزيارة تقييماً للأوضاع الراهنة في البيئة الاستراتيجية والتي تمكّن الدارسين من فهم معمق وواضح لهذه البيئة، إضافة إلى الالتقاء مع أعضاء هيئة التوجيه والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول أهم متطلبات تطوير العملية الأكاديمية في الكلية.
وفي نهاية الزيارة، جال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أرجاء الكلية، مؤكداً إعجابه بالمستوى الأكاديمي والعلمي المتميز للكلية والكفاءات التي يتمتع بها خريجوها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
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