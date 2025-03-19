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رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي
رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي
 
الأربعاء، 19-03-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي، وكان في استقباله مديرها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع الجوي الميداني الملكي حول المهام والجهود التي تبذلها المديرية، وآلية تنفيذ الواجبات والتطلعات المستقبلية، بالإضافة إلى متابعة سير العمليات التدريبية والعملياتية لوحدات الدفاع الجوي الميداني الملكي، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي، لا سيما في مجالات تكنولوجيا مواجهة الطائرات المسيرة والأهداف الجوية.
وأبدى اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو الدفاع الجوي الميداني، ودورهم الفاعل في المحافظة على أمن وسلامة الأمن الوطني بالتعاون مع صنوف القوات المسلحة.


وفي نهاية الزيارة دون رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية وعدد من مدراء القيادة العامة.

 
 
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