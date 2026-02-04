رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير التركي في عمّان

وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه، عبر السفير التركي عن تقديره للدور الهام والكبير الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والسلم في المنطقة، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
حضر اللقاء الملحق العسكري التركي في عمان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
