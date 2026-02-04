الأربعاء 2026-02-04 05:18 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير التركي في عمّان

لا
جانب من الاستقبال
 
الأربعاء، 04-02-2026 04:01 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير التركي في عمان يعقوب أوغلو والوفد المرافق.

اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.


من جانبه، عبر السفير التركي عن تقديره للدور الهام والكبير الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والسلم في المنطقة، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.


حضر اللقاء الملحق العسكري التركي في عمان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك

أخبار محلية الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك

تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في الأردن

أخبار محلية توجه لشمول سائقي التطبيقات الذكية في الضمان الاجتماعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان : الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة

ل

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

ل

أخبار محلية كشف نتائج التحقيق بارتفاع فواتير كهرباء الأردنيين

ل

أسواق ومال مزاعم مثيرة.. وثائق إبستين تكشف دورا إسرائيليا محوريا في سوق العملات المشفرة

لا

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير التركي في عمّان



 






الأكثر مشاهدة