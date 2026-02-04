رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير التركي في عمّان

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير التركي في عمان يعقوب أوغلو والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، عبر السفير التركي عن تقديره للدور الهام والكبير الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والسلم في المنطقة، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.