رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمّان

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى المملكة اليكسي غرانميزون والوفد المرافق له.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف خلال اللقاء أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية، ونظيرتها الفرنسية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليمي.