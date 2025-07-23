رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمّان

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف خلال اللقاء أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية، ونظيرتها الفرنسية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الجانب الفرنسي وتعزيزها بما ينسجم مع عمق العلاقات الثنائية وتاريخ التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية.
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