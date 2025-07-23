الأربعاء 2025-07-23 04:48 م
 

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمّان

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمّان
رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمّان
 
الأربعاء، 23-07-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى المملكة اليكسي غرانميزون والوفد المرافق له.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف خلال اللقاء أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية، ونظيرتها الفرنسية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ويسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليمي.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الجانب الفرنسي وتعزيزها بما ينسجم مع عمق العلاقات الثنائية وتاريخ التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية.

 
 
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