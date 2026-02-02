رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في القيادة العامة، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول فابيان ماندون والوفد المرافق.

وجرى للفريق أول الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.