الإثنين 2026-02-02 06:42 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية

الإثنين، 02-02-2026 06:04 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في القيادة العامة، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول فابيان ماندون والوفد المرافق.

وجرى للفريق أول الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 
 


