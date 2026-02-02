رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية

وجرى للفريق أول الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
-
أخبار متعلقة
-
ندوة في العقبة حول التبرع بالقرنيات
-
وزارة المياه تضبط صهاريج تبيع مياه منزلية بشكل مخالف
-
"تنظيم الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية
-
وزارة المياه وسلطة البترا توقعان اتفاقية لتشغيل بئر البيضا
-
العيسوي يلتقي وفدين من سيدات البادية الجنوبية ومبادرة "أفق التغيير"
-
الصفدي يهاتف عراقجي.. وهذا ما جرى
-
"تنظيم الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية
-
البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة