رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية التي تربط البلدين الصديقين، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
-
أخبار متعلقة
-
سحب قرعة دوري الدرجتين الأولى والثانية وكأس الأردن لكرة القدم
-
بيان صادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة
-
الأمانة تطلق "برنامج النور" لدعم أبناء عمال الوطن المتفوقين
-
ظروف عائلية تحول دون ظهور مدرب النشامى في مؤتمره الصحفي الأول
-
الضمان الاجتماعي: تنفيذ خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في الكرك يوم غدٍ الخميس
-
الأمن العام يتلف مواد مخدرة ضُبطت في 1121 قضية
-
مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن
-
موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت