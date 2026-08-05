رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قائد القوات المشتركة الألمانية الفريق ألكسندر سولفرانك والوفد المرافق له.

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