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رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً
الثلاثاء، 25-02-2025 04:48 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة وفداً عسكرياً إماراتياً برئاسة المفتش العام اللواء الركن سالم جمعة الكعبي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


بدوره، أشاد اللواء الكعبي بمستوى التطوير والتحديث للقوات المسلحة الأردنية ودورها الفاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والملحق العسكري الإماراتي في عمّان.

 
gnews

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