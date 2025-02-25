رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
بدوره، أشاد اللواء الكعبي بمستوى التطوير والتحديث للقوات المسلحة الأردنية ودورها الفاعل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والملحق العسكري الإماراتي في عمّان.
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