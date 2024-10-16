رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
-
أخبار متعلقة
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن مناطق غدا - اسماء
-
الديوان الملكي يعزي الحمايدة والكباريتي
-
الخارجية: إجلاء 12 مواطنا أردنيا من لبنان
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا
-
بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان
-
وزير الثقافة يفتتح متحف الطفيلة الأثري
-
الملك يؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص السياحية والطبيعية والزراعية بالطفيلة