رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة مدير العمليات المشتركة في الجيش البريطاني الفريق تشارلي ستيكلاند.

اضافة اعلان