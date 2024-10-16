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رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً
الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً
الأربعاء، 16-10-2024 05:27 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة مدير العمليات المشتركة في الجيش البريطاني الفريق تشارلي ستيكلاند.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 
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