رئيس هيئة الأركان يفتتح مركز الكرك الوطني للتدريب المهني

الأربعاء 2026-02-11 10:15 م

الأربعاء، 11-02-2026 09:04 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مركز الكرك الوطني للتدريب المهني (KNVT) في محافظة الكرك، التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكان في استقباله مدير عام الشركة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز من مدير عام الشركة عن المركز وأهدافه والبرامج التدريبية التي يقدمها، والتي أُعدّت وفق دراسات سوق العمل وبالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان مواءمة مخرجات التدريب مع الاحتياجات الفعلية ورفع نسب التشغيل بين الخريجين، في خطوة تعكس دور القوات المسلحة لدعم مسارات التدريب المهني وتمكين الشباب وتعزيز فرص التشغيل بما يخدم الاقتصاد الوطني.


وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق المركز ، واطلع على المشاغل والتجهيزات الحديثة وآليات التدريب العملي والتطبيقي، مشيداً بالمستوى المتقدم للعملية التدريبية والبيئة النموذجية التي تحاكي واقع سوق العمل.

 
 


