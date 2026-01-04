رئيس هيئة الأركان يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مشاغل الأمير فيصل الرئيسية التابعة لسلاح الصيانة الملكي في موقعها الجديد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الصيانة والدعم اللوجستي، وكان في استقباله مدير سلاح الصيانة الملكي وقائد المشاغل.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المشاغل، تناول فيه المهام الفنية واللوجستية التي تضطلع بها المشاغل في إسناد مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة، وخطط التحديث والتطوير بما يواكب متطلبات العمل ويرفع كفاءة الأداء.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أن تطوير مشاغل الصيانة العسكرية يمثل توجها استراتيجيا نحو التمكين الصناعي العسكري، بما يمنح القوات المسلحة مرونة أعلى في الصيانة والتحديث، ويعزز من الاستجابة والجاهزية العملياتية للوحدات الميدانية في مختلف الظروف، مشيرا إلى دور المشاغل الحيوي في توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر متخصصة في الصناعات والتقنيات العسكرية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط الشاملة التي تنفذها القيادة العامة لتحديث المنشآت الفنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وبناء قاعدة دفاعية وطنية حديثة تعزز الجاهزية الشاملة لاستدامة الكفاءة والفاعلية.