رئيس هيئة الأركان يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المشاغل، تناول فيه المهام الفنية واللوجستية التي تضطلع بها المشاغل في إسناد مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة، وخطط التحديث والتطوير بما يواكب متطلبات العمل ويرفع كفاءة الأداء.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أن تطوير مشاغل الصيانة العسكرية يمثل توجها استراتيجيا نحو التمكين الصناعي العسكري، بما يمنح القوات المسلحة مرونة أعلى في الصيانة والتحديث، ويعزز من الاستجابة والجاهزية العملياتية للوحدات الميدانية في مختلف الظروف، مشيرا إلى دور المشاغل الحيوي في توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر متخصصة في الصناعات والتقنيات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط الشاملة التي تنفذها القيادة العامة لتحديث المنشآت الفنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وبناء قاعدة دفاعية وطنية حديثة تعزز الجاهزية الشاملة لاستدامة الكفاءة والفاعلية.
يشار إلى أن مشاغل الأمير فيصل الرئيسية أنشئت وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، وعلى مساحة تقدر بـ(165) دونما، وبإشراف وتنفيذ من الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال الصيانة والإدامة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للآليات والمعدات العسكرية.
