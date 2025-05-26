رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة التركي ووزير الدفاع التركي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، رئيس هيئة الأركان العامة التركي الفريق أول متين غوراك في العاصمة التركية أنقرة.

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وجرى للواء الركن الحنيطي مراسم استقبال عسكرية حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجيشين الشقيقين وأوجه التعاون العسكري، وفق الرؤى والتطلعات المستقبلية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات، في ظل التحديات الأمنية المشتركة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به تركيا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، مبيناً اهمية الشراكة الاستراتيجية والسعي لفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون العسكري والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة.



وفي سياق متصل، التقى اللواء الركن الحنيطي وزير الدفاع التركي يشار غولار بحضور السفير الأردني والملحق العسكري في تركيا وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.