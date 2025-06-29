رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الأمريكية

وبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأمريكية، في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وبما يخدم مصالح القوات المسلحة للبلدين الصديقين.
وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين، مشيدًا بمستوى التنسيق العسكري المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
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