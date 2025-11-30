الأحد 2025-11-30 01:38 م

رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية

ا
جانب من الاجتماع
الأحد، 30-11-2025 01:00 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن التعيين على نظام الاستقطاب في القطاع العام يحقق معايير العدالة والشفافية بين المتقدمين للوظائف.اضافة اعلان

 
وقال النهار خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن سوق العمل أوسع من التعيين فقط في الحكومة، لكن الحكومة تبحث عن تعيين الكفاءات في التعيينات.

وأضاف أن الأُسس الجديدة للاستقطاب والتعيين في القطاع العام ركزت على تعزيز فرص التنافس لشغل الوظائف الحكومية.

وأشار النهار إلى أن الوظائف تراعي التوزيع الجغرافي لاحتياجات الدوائر المختلفة.

وبيّن أن الهيئة تطور منصة جديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقليل تدخل البشر في عمليات الفرز والتقييم للوظائف.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

للا

فيديو الوكيل هام لجميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية

ف

أخبار محلية وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة

ارشيفية

فلسطين إصابة 4 متضامنين أجانب أحدهم بحالة خطيرة بهجوم للمستوطنين في أريحا

الثلوج

الطقس حقيقة تساقط الثلوج بالاردن في الايام القادمة

ا

أخبار محلية رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الامانة تطلق برنامج تدريبي حول النموذج المكاني للمدن

وزارة الأوقاف

أخبار محلية الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل

اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة

أخبار محلية اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة



 
 





الأكثر مشاهدة