رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية

وقال النهار خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن سوق العمل أوسع من التعيين فقط في الحكومة، لكن الحكومة تبحث عن تعيين الكفاءات في التعيينات.
وأضاف أن الأُسس الجديدة للاستقطاب والتعيين في القطاع العام ركزت على تعزيز فرص التنافس لشغل الوظائف الحكومية.
وأشار النهار إلى أن الوظائف تراعي التوزيع الجغرافي لاحتياجات الدوائر المختلفة.
وبيّن أن الهيئة تطور منصة جديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقليل تدخل البشر في عمليات الفرز والتقييم للوظائف.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف: 7650 مسجدا في الأردن 4997 منها تقام فيها صلاة الجمعة
-
الامانة تطلق برنامج تدريبي حول النموذج المكاني للمدن
-
الاوقاف تنفي وقوع مشاجرة بمسجد في جرش وتكشف التفاصيل
-
اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة
-
تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري
-
الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام
-
وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية
-
الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات