رئيس هيئة الخدمة: التعيينات الحكومية تراعي معايير العدالة والشفافية

01:00 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن التعيين على نظام الاستقطاب في القطاع العام يحقق معايير العدالة والشفافية بين المتقدمين للوظائف. اضافة اعلان





وقال النهار خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن سوق العمل أوسع من التعيين فقط في الحكومة، لكن الحكومة تبحث عن تعيين الكفاءات في التعيينات.



وأضاف أن الأُسس الجديدة للاستقطاب والتعيين في القطاع العام ركزت على تعزيز فرص التنافس لشغل الوظائف الحكومية.



وأشار النهار إلى أن الوظائف تراعي التوزيع الجغرافي لاحتياجات الدوائر المختلفة.



وبيّن أن الهيئة تطور منصة جديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقليل تدخل البشر في عمليات الفرز والتقييم للوظائف.

