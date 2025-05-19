رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية

وكان في استقبال رئيس وزراء مالطا لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير مالطا لدى الأردن الدكتور جورج سعيد زاميت، وأركان السفارة.
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