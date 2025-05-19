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رئيس وزراء مالطا يصل الأردن في زيارة رسمية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
 
الإثنين، 19-05-2025 12:00 ص
الوكيل الإخباري-   وصل رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا إلى عمان، اليوم الأحد، في زيارة رسمية للمملكة.اضافة اعلان

وكان في استقبال رئيس وزراء مالطا لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير مالطا لدى الأردن الدكتور جورج سعيد زاميت، وأركان السفارة.
 
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