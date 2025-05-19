رئيس وزراء مالطا يغادر الأردن

الوكيل الإخباري- غادر رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا عمان، اليوم الاثنين، بعد اختتام زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير مالطا لدى الأردن الدكتور جورج سعيد زاميت، وأركان السفارة.



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