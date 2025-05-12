رابطة الكتاب تطلق جائزة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل

وبحسب بيان اليوم الاثنين يشترط في جائزة كتاب الطفل أن يكون المتقدم للجائزة عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين وأن يكون مسددا لاشتراكاته لنهاية 2025، لافتة إلى انه لا يحق لأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة التقدم للجائزة.
كما اشترطت أن يكون الكتاب المنشور عملا ابداعيا شعريا أو قصصيا أو مسرحيا موجها للأطفال، ويحدد المؤلف الفئة العمرية التي يتوجه إليها كتابه، وأن يكون الكتاب صادرا في طبعته الأولى في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وألا يكون قد نال جائزة أخرى، وألا يكون مقدما لنيل جائزة مماثلة داخل الأردن أو خارجه .
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