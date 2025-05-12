رابطة الكتاب تطلق جائزة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل

الوكيل الإخباري- أطلقت رابطة الكتاب الأردنيين جائزة الأديبة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل وثقافته لعام 2025 في مجالي جائزة كتاب الطفل، وجائزة المنجز الإبداعي في مجال ثقافة الطفل.

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وبحسب بيان اليوم الاثنين يشترط في جائزة كتاب الطفل أن يكون المتقدم للجائزة عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين وأن يكون مسددا لاشتراكاته لنهاية 2025، لافتة إلى انه لا يحق لأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة التقدم للجائزة.