الإثنين 2025-05-12 04:55 م
 

رابطة الكتاب تطلق جائزة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل

رابطة الكتاب الأردنيين
رابطة الكتاب الأردنيين
 
الإثنين، 12-05-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت رابطة الكتاب الأردنيين جائزة الأديبة "روضة الفرخ الهدهد" لأدب الطفل وثقافته لعام 2025 في مجالي جائزة كتاب الطفل، وجائزة المنجز الإبداعي في مجال ثقافة الطفل.

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وبحسب بيان اليوم الاثنين يشترط في جائزة كتاب الطفل أن يكون المتقدم للجائزة عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين وأن يكون مسددا لاشتراكاته لنهاية 2025، لافتة إلى انه لا يحق لأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة التقدم للجائزة.


كما اشترطت أن يكون الكتاب المنشور عملا ابداعيا شعريا أو قصصيا أو مسرحيا موجها للأطفال، ويحدد المؤلف الفئة العمرية التي يتوجه إليها كتابه، وأن يكون الكتاب صادرا في طبعته الأولى في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وألا يكون قد نال جائزة أخرى، وألا يكون مقدما لنيل جائزة مماثلة داخل الأردن أو خارجه .

 
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