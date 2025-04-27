رابطة الكتاب تعلن عن جوائزها الجديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت رابطة الكتّاب الأردنيين، مساء أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها الرئيس في عمّان، عن جوائزها الجديدة للعام الحالي 2025.

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وألقى رئيس الرابطة، الدكتور موفق محادين، في المؤتمر كلمة بيّن فيها أهمية إطلاق هذه الجوائز.



وبيّن عضو الهيئة الإدارية، مسؤول الجوائز في الرابطة، الدكتور مخلد بركات، أن عدد الجوائز يبلغ ست جوائز، ولكل منها تعليماتها وشروطها الخاصة، موضحًا أن الجوائز هي: جائزة الروائي المبدع المرحوم غالب هلسا في جماليات المكان في الرواية الأردنية (دراسات)، وستُطلق ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون للعام 2025، وهي جائزة محلية يشترط أن يكون المتقدم عضوًا في رابطة الكتّاب، وتبلغ قيمتها 2000 دينار، ممولة من إدارة مهرجان جرش؛ وجائزة القاص والبرلماني المرحوم فخري قعوار للقصة القصيرة، وهي جائزة محلية يشترط فيها أن يكون المتقدم عضوًا في الرابطة، وتبلغ قيمتها 1000 دينار، ممولة من عائلة المرحوم فخري قعوار.



واشتملت الجوائز الجديدة أيضًا على جائزة المحامي والأديب المرحوم محمد عياش ملحم، التي ستُمنح تحت محور "سرديات المقاومة عن فلسطين" في مجالي الدراسات والأدب، وتُعد الدورة الثالثة لها، وتبلغ قيمتها 2000 دينار، ممولة من قبل عائلة المرحوم محمد عياش ملحم وتمثلها الدكتورة ريما ملحم؛ وجائزة المناضل القومي القاضي مجلي نصراوين في الدراسات الفكرية القومية العربية، وللجائزة مجلس أمناء، وتبلغ قيمتها 1000 دينار أردني، ممولة من قبل زوجته السيدة ألس عماري.



كما اشتملت على جائزة روضة الفرخ الهدهد لأدب الطفل وثقافته، وتشمل مجالين هما: جائزة كتاب الطفل، وجائزة المنجز الإبداعي في مجال ثقافة الطفل. وهي جائزة محلية يشترط أن يكون المتقدم لها عضوًا في الرابطة، وتبلغ قيمتها 1000 دينار؛ 500 دينار لكل محور، وهي ممولة من قبل الأديبة المبدعة روضة الفرخ الهدهد.



وتضمنت الجوائز أيضًا جائزة أدب الأسرى في مجالي السرد والدراسات، وتُمنح للأعمال التي يكتبها الأسرى من سرد إبداعي أو للدراسات النقدية التي تتناول نماذج من كتابات الأسرى، وتبلغ قيمتها 1000 دينار، ممولة من قبل الدكتور فتحي أبو عرجه.