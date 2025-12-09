رابطة مشجعي "النشامى" في أميركا تنظم فعاليات احتفالا بتأهل المنتخب

05:28 م

الوكيل الإخباري- أكدت رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية، أنها تعمل لدعم المنتخب بصورة منهجية ومدروسة، كجهة فاعلة تقود تنظيم المشجع الأردني. اضافة اعلان





وشدّدت الرابطة في بيان، على أن دورها في المونديال لن يقتصر على الجانب الرياضي، بل سيمتد ليشمل إبراز الهوية الأردنية أمام الجماهير العالمية، من خلال فعاليات ثقافية ومجتمعية تعرف بالتراث الأردني ورموزه، وتقدّم صورةً حضاريةً تعكس تاريخ الأردن وقيمه الأصيلة.



وأشارت إلى أن خطتها للمونديال تتضمن تنظيم معارض مصغرة، ومساحات تفاعلية للتعريف بالثقافة الأردنية، إلى جانب حملات إعلامية تعكس الحضور الأردني وتسلّط الضوء على التراث والمطبخ والرموز الوطنية، بما يحوّل مشاركة الأردن في كأس العالم إلى منصةٍ لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة على الساحة الدولية.



ورفعت الرابطة من وتيرة فعالياتها احتفالاً بتأهل المنتخب، خاصة أن الولايات المتحدة ستستضيف مباريات المنتخب في كأس العالم.



ونظمت الرابطة تجمعًا جماهيريًا مميّزًا لمتابعة قرعة كأس العالم 2026، وأبرزت الفعالية قدرة الرابطة على إدارة الأحداث الجماهيرية بكفاءة، في إطار استعداداتها لتقديم الدعم اللوجستي الكامل للمنتخب الوطني خلال مشاركته المرتقبة في مونديال 2026، بما يشمل ترتيبات الإقامة والتنقل، وتنظيم حضور المشجعين، وتوفير بيئة مريحة ومساندة للوفد الأردني طوال فترة البطولة.

