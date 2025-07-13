رابط التقدم للتجنيد في الجيش للإناث لهذه الفئات - تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح)، للعمل بمهنة ممرض أسنان ولحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية، برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس، وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح).

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وذلك حسب التخصصات التالية:



أ. بكالوريوس صحة الفم والأسنان.

ب. بكالوريوس علوم طب الأسنان.

جـ. بكالوريوس مساعد طبيب أسنان.

د. دبلوم شامل في تخصص صحة الفم والأسنان.



على الراغبات بالتسجيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo).

والذي تم تفعيله مجانًا من تاريخ 10/07/2025، ولغاية الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 26/07/2025.



ويُشترط إرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وفي ملف واحد فقط.



لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي (www.jaf.mil.jo)



والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد(dpatajneed.jaf.mil.jo)



الشروط:

أ. أن تكون المتقدمة أردنية الجنسية.

ب. أن تكون من مواليد 1/1/1995 فأعلى.

جـ. أن تكون غير متزوجة.

د. أن تكون لائقة للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.

هـ. أن تكون حاصلة على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية.

و. أن لا يقل طول المتقدمة عن 150 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

ز. أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ح. أن لا تكون لها خدمة سابقة بالصبغة العسكرية أو المدنية في القوات المسلحة - الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.



ط. شهادة خبرة للمتقدمة - إن وُجدت.



يكون تقديم الطلبات حصريًا عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد:

(dpatajneed.jaf.mil.jo)

كما يلي:



أ. تقوم الراغبة بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني.

ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة في الطلب من قبل صاحبة العلاقة، وتتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات، حيث سيتم تدقيقها لاحقًا من قبل المركز العسكري للتجنيد.

جـ. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة فقط، وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

د. سيتم إبلاغ المتقدمة بموعد ومكان المقابلة عن طريق رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المدخل في الطلب.



الوثائق المطلوبة (يتم إرفاقها بملف PDF واحد):



أ. نموذج التفصيلات الشخصية

ب. صورة عن الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية، مثبت عليها الرقم الوطني.

جـ. الشهادة الجامعية المصدقة الأصلية أو صورة مصدقة عنها.

د. شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية.

هـ. شهادة الدبلوم الشامل (ناجح) الأصلية أو صورة مصدقة عنها.

و. شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها.

ز. قيد فردي أصلي أو صورة مصدقة عنه.

ح. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إن كان الوالد متوفًى، مثبت عليها مكان ولادة الأب.

ط. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين، أو شهادة خطية تثبت أن أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو شهادة من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تثبت أن أحد الوالدين مصاب عسكري، أو شهادة استشهاد لأبناء الشهداء، لمن ينطبق عليه ذلك.