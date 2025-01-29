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رابط نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية 2024

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موقع إعلان النتائج
الأربعاء، 29-01-2025 03:46 م
الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التربية والتعليم، الخميس نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الامتحان التكميلي لعام 2024.اضافة اعلان


وستكون نتائج التوجيهي متاحة للطلبة عبر الموقع الإلكتروني للنتائج (www.tawjihi.jo).

يشار إلى أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان التكميلي لعام 2024 بلغ نحو 83 ألفا و217 طالبا وطالبة.
 
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