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راتب إضافي لهذه الأسر مع اقتراب عيد الأضحى

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 25-05-2025 02:51 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الأحد، عن صرف راتب شهري إضافي للأسر المنتفعة من لجان الزكاة في المديرية، احتفاءً بعيد استقلال المملكة التاسع والسبعين.اضافة اعلان


وقال رئيس أوقاف الرصيفة، الدكتور فوزي الأحمد، إن هذه المبادرة جاءت لتعزيز معاني الولاء والانتماء، وتحقيقًا لمعاني التكافل بين أبناء المجتمع الأردني الواحد ومؤسساته، وتخفيفًا عن الأسر المحتاجة المنتفعة من صندوق الزكاة، حيث سيستفيد منها حوالي ألف أسرة في مدينة الرصيفة تقوم على رعايتها ست لجان رسمية في المديرية.

وأكد الأحمد أن مديرية أوقاف الرصيفة تكثّف جهودها من خلال لجان الزكاة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة، لتقديم المساعدة لها وفق أحكام قانون الزكاة، للتخفيف عنهم، خاصة مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك، لتكون الفرحة مضاعفة بأعياد الوطن بالاستقلال والأعياد الدينية.
 
gnews

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