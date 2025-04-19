راصد: سلاسة في انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي

الوكيل الإخباري- أوصى مركز الحياة – راصد بمراجعة آليات الترشح والتوعية المجتمعية لتعزيز تمثيل النساء في الهيئات الإدارية للجمعيات واتحاداتها، وضرورة تحسين البنية التحتية لمراكز الاقتراع، لتكون مهيأة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

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كما أوصى بتوفير برامج تدريبية لبناء قدرات الهيئات المنتخبة في مجالات الحوكمة والإدارة، والعمل على تحديث التعليمات الناظمة لانتخابات الجمعيات بشكل دوري، بما يضمن الشفافية والعدالة في التمثيل.



جاء ذلك في ختام تقرير المركز بعد تنفيذه عملية رقابة شاملة على انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية، إضافة إلى انتخابات الاتحاد النسائي، والتي أجريت تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وفق جدول موحّد في جميع محافظات المملكة، إذ أكد أن هذه الانتخابات تُعد محطة أساسية في مسار تطوير العمل الأهلي، وتشكل نموذجًا على أهمية التكامل بين المجتمع المدني والجهات الرسمية في ترسيخ المشاركة والحكم الرشيد.



وقال المركز في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه جرى تنفيذ الرقابة من خلال 26 مراقبًا ومراقبة من المتطوعين في راصد، والذين توزعوا ميدانيًا في المحافظات كافة، بناءً على منهجية رقابية واضحة تركزت على رصد مدى الالتزام بالتعليمات الناظمة لسير العملية الانتخابية، وضمان سلامة إجراءات الاقتراع، والتحقق من جاهزية مراكز الاقتراع، وسرية التصويت، ومدى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة.



وبلغت نسبة اقتراع انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية 93 بالمئة من أصل 1552 عضواً يحق لهم الاقتراع، مشيرا إلى أن عدد المترشحين/ات لانتخابات اتحادات الجمعيات بلغ 290 مترشحة ومترشحاً.

وبحسب متابعة فرق راصد حتى إغلاق صناديق الاقتراع، سجلت أعلى نسب اقتراع في محافظات مادبا والطفيلة وجرش وذلك بنسبة 100 بالمئة من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع، تلتهم محافظات الزرقاء البلقاء والمفرق بنسب اقتراع بلغت 99 بالمئة لكل منهما، ثم العقبة واربد بنسبة اقتراع 98 بالمئة لكل منهما، ثم محافظة عجلون بنسبة بلغت 97 بالمئة، يليهم محافظة الكرك بنسبة اقتراع بلغت 93 بالمئة، ثم محافظة معان بنسبة 90 بالمئة، وأخيراً محافظة العاصمة عمان بنسبة 79 بالمئة.



وأكد راصد أن جميع مراكز الاقتراع فُتحت في تمام الساعة العاشرة صباحاً دون تسجيل تأخيرات تُذكر، مما يعكس التزام لجان الاقتراع وفعالية الجهد التحضيري الذي بذلته وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف والتنظيم المسبق للعملية.



وخلال مجريات الاقتراع، رصدت الفرق الميدانية عدداً من الملاحظات المتكررة، أبرزها: محدودية الوصول لبعض مراكز الاقتراع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع بعض المعازل الانتخابية في مواقع قد تؤثر على سرية الاقتراع، إضافة إلى اكتظاظ في بعض المواقع، خصوصاً في مركز اقتراع اتحاد جمعيات العاصمة نتيجة وجود خيمة انتظار أمام المركز في ساعات الصباح الأولى.



وقد جرى التعامل مع غالبية الملاحظات بشكل فوري، من خلال التنسيق المباشر لفريق راصد مع وزارة التنمية الاجتماعية التي خصصت خطاً ساخناً لتلقي ملاحظات المراقبين، وأبدت تجاوباً سريعاً أسهم في تيسير العملية الانتخابية على أرض الواقع، بحسب راصد.