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راصد يطلق بوصلة الناخب الأردني لتمكين الناخبين بالانتخابات

راصد
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 02:23 م

الوكيل الإخباري-    أطلق مركز الحياة (راصد) "بوصلة الناخب الأردني" التي تهدف الى تعزيز الوعي السياسي ومساعدة الناخبين على تحديد الحزب السياسي/ المرشح الأقرب لتوجهاتهم ومواقفهم.

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كما تهدف "بوصلة الناخب" التي تم تنفيذها بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز اهتمام الناخبين بالانتخابات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول آلية اختيارهم للقائمة الحزبية التي تتناسب مع توجهاتهم في الانتخابات، كما تحقق البوصلة مستوى أعلى من الشفافية الحزبية تجاه القواعد الانتخابية.


وبحسب بيان لـ "راصد" اليوم الأربعاء تم تشكيل فريق من الخبراء لصياغة 95 سؤالاً تم طرحها على قيادات 37 حزباً أردنياً مسجلاً من أصل 38 حزباً، وتم تحليل الإجابات لتحديد التوجه الأيديولوجي للأحزاب السياسية وإدخالها على "البوصلة" لتكون دليلا استرشاديا للناخب.


واكد البيان انه تم استخلاصها العديد من نتائج الدراسة التي يمكن ان تساعد الناخب في الاطلاع على توجهات الأحزاب السياسية في عملية سن القوانين والرقابة على الاداء العام في الأردن في حال فوزها بالانتخابات المقبلة .


يذكر أن بوصلة الناخب يتم تنفيذها من قبل مركز الحياة راصد بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب وذلك ضمن مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة الخبرة الفرنسية وشركائهم.

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