راغب علامه يغني للعشاق في عمان بعيد الحب والتذكرة تصل الى 350 ديناراً

وتتضمن أسعار التذاكر وفق الشركة المنظمة، عشاءً فاخراً إضافة إلى المشروبات العادية الباردة والساخنة، والتي جاءت على النحو الآتي:
Premium: 350 ديناراً أردنياً
VIP Class: 285 ديناراً أردنياً
A Class: 185 ديناراً أردنياً
B Class: 150 ديناراً أردنياً
C Class: 140 ديناراً أردنياً
