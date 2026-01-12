الإثنين 2026-01-12 03:04 م

راغب علامه يغني للعشاق في عمان بعيد الحب والتذكرة تصل الى 350 ديناراً

الإثنين، 12-01-2026 02:52 م
الوكيل الإخباري-   يحيي الفنان اللبناني راغب علامه حفلاً غنائياً في أحد فنادق العاصمة عمان ليلة عيد الحب ، حيث يصل سعر التذكرة الأولى في الحفل لـ 350 دينار للشخص الواحد .اضافة اعلان


وتتضمن أسعار التذاكر وفق الشركة المنظمة،  عشاءً فاخراً إضافة إلى المشروبات العادية الباردة والساخنة، والتي جاءت على النحو الآتي:

Premium: 350 ديناراً أردنياً
VIP Class: 285 ديناراً أردنياً
A Class: 185 ديناراً أردنياً
B Class: 150 ديناراً أردنياً
C Class: 140 ديناراً أردنياً


Image1_1202612145233985877819.jpg
 
 


