ربط استراتيجي جديد بين موانئ الصين والبحر الأحمر بينها العقبة

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "مالترانس" الأردنية للوكالات الملاحية والتخليص، عن إطلاق خدمة شحن جديدة من قبل شركة (CStar Line) العالمية، تربط الموانئ الصينية بموانئ البحر الأحمر، من ضمنها ميناء العقبة، وذلك في خطوة استراتيجية تعزز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والمنطقة العربية. اضافة اعلان





وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "مالترانس"، نبيل الخطيب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الخدمة الجديدة ستنطلق في مرحلتها الأولى بمعدل رحلتين شهريًا، مستخدمةً أسطولًا يضم 4 سفن بسعة تتراوح ما بين 1600 – 2000 حاوية نمطية، وتشمل دورة الموانئ كلًا من: نينغبو، وشنغهاي، وقوانغتشو (ميناء نانشا)، وجدة، والعقبة، والسخنة.



وبيّن الخطيب أن هذا التعاون يُمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة العقبة كمحور إقليمي للخدمات اللوجستية والشحن البحري، وربطها المباشر مع الأسواق الآسيوية الحيوية.



وأشار إلى أن الخدمة الجديدة جاءت استجابةً للطلب الإقليمي المتزايد، بهدف سد الفجوات في ممرات الشحن التي تعاني من نقص الخدمات، لافتًا إلى أن الربط المباشر مع الموانئ الصينية يُمثل تطورًا نوعيًا في حركة البضائع من وإلى المنطقة.



وقال الخطيب: "يمثل تعيين شركة مالترانس وكيلًا حصريًا لشركة CStar Line في العقبة نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي، ويؤكد أهمية الشراكات الذكية بين الخبرات المحلية والخطوط العالمية في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وفاعلية في قطاع النقل البحري".



وتُعد "مالترانس" واحدة من أبرز الشركات الأردنية المتخصصة في الخدمات الملاحية والتخليص الجمركي، وتتمتع بتاريخ حافل في دعم عمليات الشحن والاستيراد والتصدير، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد المحلية والدولية.



أما شركة CStar Line، فهي من الخطوط الملاحية الحديثة التي تحقق نموًا سريعًا على مستوى الشبكات البحرية، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وقد توسعت في وقت قصير لتُدير 17 خطًا بحريًا تغطي موانئ في آسيا وتركيا وروسيا والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود وبحر البلطيق.