ربع دينار كيلو السبانخ في السوق المركزي اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات 3178 طناً اليوم الخميس . اضافة اعلان





وبلغ سعر كيلو السبانخ في السوق المركزي ربع دينار بالحد الأدنى و 45 قرش بالحد الأعلى .



وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس :





