 
الخميس 2024-12-26 10:02 ص
 

ربع دينار كيلو السبانخ في السوق المركزي اليوم الخميس

سبانخ
سبانخ
الخميس، 26-12-2024 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات 3178 طناً اليوم الخميس .اضافة اعلان


وبلغ سعر كيلو السبانخ في السوق المركزي ربع دينار بالحد الأدنى و 45 قرش بالحد الأعلى .

وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس :


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