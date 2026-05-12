"رجال الأعمال" تبحث تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، مع سفير المملكة المغربية لدى المملكة فؤاد أخريف، سبل تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري، وتكثيف لقاءات رجال الأعمال بين الجانبين، وبما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

