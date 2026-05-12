الثلاثاء 2026-05-12 08:01 م

"رجال الأعمال" تبحث تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
 
الثلاثاء، 12-05-2026 06:17 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، مع سفير المملكة المغربية لدى المملكة فؤاد أخريف، سبل تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري، وتكثيف لقاءات رجال الأعمال بين الجانبين، وبما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، أكد العلاونة أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك كإطار مؤسسي فاعل لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث ونظيره القطري التطورات الإقليمية

تكية أم علي

أخبار الشركات تكية أم علي تطلق تعهّد بقيمة مليوني دينار أردني لدعم 3,000 طفل في قطاع غزة من خلال برنامج “تعافي أطفال غزة”

مضيق هرمز

عربي ودولي "الطاقة الأميركية": نفترض أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر أيار

بلدية دير أبي سعيد تتعامل مع انهيار جزئي في شارع رئيس

أخبار محلية بلدية دير أبي سعيد تتعامل مع انهيار جزئي في شارع رئيس

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين تسلل عناصر ايرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي وفداً من لجنة فلسطين النيابية

توضيح هام من وزارة البيئة حول الوضع البيئي في إسكان المغاريب بالسلط

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية في سحاب

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية "رجال الأعمال" تبحث تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي



 
 






الأكثر مشاهدة

 