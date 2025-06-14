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رحلات استثنائية من الملكية الأردنية بعد توقف مؤقت لحركة الطيران

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 14-06-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري- بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، بتسيير رحلات إضافية إلى وجهات مختلفة، بهدف استيعاب المسافرين الذين تعذّر سفرهم يوم الجمعة بسبب إغلاق المجال الجوي المؤقت، وفقًا للرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي.اضافة اعلان


وقال المجالي، إن الشركة تعمل على تشغيل هذه الرحلات وفق الإمكانيات المتاحة، سواء من مطار عمّان أو من المحطات الخارجية، لتعويض الركاب الذين لم يتمكنوا من السفر في الوقت المحدد.

وأضاف أن جدول الرحلات الأساسي استؤنف كالمعتاد صباح السبت، مع تسجيل بعض التأخيرات المحدودة على عدد من الرحلات المتجهة إلى دول الخليج وأوروبا، مؤكدًا أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تسيير الرحلات المجدولة لليوم، إلى جانب الرحلات الإضافية.

وأشار المجالي إلى أن الملكية الأردنية تتابع تطورات الأوضاع الجوية والأمنية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني، والأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة، لتقييم الحاجة إلى أي تعديل في حركة الطيران.

وشدّد على أن الرحلات تسير حاليًا بحسب الجداول المُعلنة، داعيًا المواطنين والمسافرين إلى متابعة التحديثات الرسمية والتنسيق مع الشركة بشأن أي مستجدات تتعلق بفتح أو إغلاق الأجواء.
 
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