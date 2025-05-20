رحلة عائلية بقطار الحديد الحجازي السبت المقبل بمناسبة عيد الاستقلال

12:45 م

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الوكيل الإخباري- تُسيّر مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني رحلة عائلية يوم السبت المقبل، بمناسبة عيد الاستقلال، وفق المستشار الإعلامي للمؤسسة، علي عضيبات. اضافة اعلان





وأوضح عضيبات، أن الرحلة ستنطلق من عمّان إلى أم الجمال في المفرق.



وأشار إلى أن الاحتفال الرئيسي بعيد الاستقلال سيكون في المحطة الرئيسة بعمّان، يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى صعيد متصل، قال المستشار الإعلامي للمؤسسة إن رحلة تضم السفير التركي في الأردن والهيئة الدبلوماسية ستنطلق الجمعة من محطة عمّان إلى محطة القصر.



وكانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني قد أعلنت، في 8 نيسان الماضي، استئناف رحلات القطار السياحية، والتي تشمل 3 وجهات رئيسة: مدينة أم الجمال السياحية، ومنطقة الجيزة، إضافة إلى رحلات ممتدة حتى القطرانة ووادي رم.



وأشار المدير العام للمؤسسة، زاهي خليل، إلى أن البرامج السياحية للمؤسسة تقدم منتجًا سياحيًا فريدًا ومتميزًا من حيث الطابع التاريخي للمواقع السياحية التي يصلها قطار الخط الحجازي، والتي تلبي تطلعات ورغبات السائح المحلي والعربي والأجنبي، فضلًا عن ميزة الخط الحجازي الذي يضم قاطرات قديمة يزيد عمرها على القرن والربع تقريبًا، إضافة إلى المحطات والمباني القديمة والمتاحف الموجودة فيها.



وأعلنت المؤسسة، في 25 تشرين الثاني الماضي، إيقاف رحلات القطار بشكل مؤقت مع بداية موسم الشتاء، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على مسار الخط، بالإضافة إلى صيانة المحطات والعربات والقاطرات.