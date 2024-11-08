رحيل الدكتور اسامة عبيدات يترك حزناً واسعاً

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الدكتور النقيب اسامة عبيدات بعد صراع مع المرض.



نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم نقيب طبيب اسامة رياض عبيدات من مرتب مستشفى الأمير راشد بن الحسن .



كما نعى مقربون وأصدقاء الدكتور الراحل، مستذكرين طيب أخلاقه، وحسن مسيرته، وصبره واحتسابه على المرض.



تم دفن الدكتور الراحل وفتح بيت عزاء له في اربد

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