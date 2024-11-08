رحيل الدكتور اسامة عبيدات يترك حزناً واسعاً

نعت أسرة الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها زميلهم نقيب طبيب اسامة رياض عبيدات من مرتب مستشفى الأمير راشد بن الحسن .
كما نعى مقربون وأصدقاء الدكتور الراحل، مستذكرين طيب أخلاقه، وحسن مسيرته، وصبره واحتسابه على المرض.
تم دفن الدكتور الراحل وفتح بيت عزاء له في اربد
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