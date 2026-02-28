رحيل الدكتور عادل زيادات بعد مسيرة أكاديمية حافلة في اليرموك

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نعى ناشطون وأكاديميون وطلبة، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور عادل زيادات (أبو سالم)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة علمية وأكاديمية امتدت لأكثر من أربعة عقود في كلية الإعلام بجامعة اليرموك.

ويُعد الفقيد من أبرز الأساتذة الذين أسهموا في بناء أجيال من الإعلاميين، حيث عُرف بتفانيه في أداء رسالته العلمية، وحرصه على طلبته، وتميزه بأخلاقه الرفيعة وإنسانيته العالية. كما كان مثالًا في العطاء العلمي والتواصل الإيجابي، وترك أثرًا طيبًا في نفوس زملائه وطلبته وكل من عرفه.



وأكد محبوه أن الراحل كان أبًا ومربيًا قبل أن يكون أستاذًا، وأن بصمته ستبقى حاضرة في مسيرة الكلية والجامعة، وفي ذاكرة طلابه الذين حملوا علمه وفكره إلى ميادين العمل الإعلامي.



وسألوا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن ينفع بعلمه ومؤلفاته، وأن يُلهم أبناءه وأسرته وأقاربه ومحبيه وطلبته جميل الصبر وحسن العزاء.