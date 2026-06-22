رسالة دعم من ولي العهد للنشامى: "كل الأردن وراكم"

06:37 ص

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على حسابه في منصة إنستغرام، مقطع فيديو يُظهر تجمعات جماهير المنتخب الوطني "النشامى" لمتابعة ودعم المنتخب قبل مواجهته المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأرفق سموه المقطع بعبارة: "كل الأردن وراكم"، في رسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني قبل مباراته المهمة المقررة صباح الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات.



يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة الجزائر عند السادسة من صباح الثلاثاء بتوقيت الأردن على ستاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.



وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال السلامي أن مواجهة الجزائر ستكون قوية، مشيرًا إلى أن النشامى يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهم في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.



وقال السلامي خلال مؤتمر صحفي إن قلة الخبرة ورهبة المشاركة الأولى في كأس العالم أثرتا على المنتخب أمام النمسا، مؤكدًا أن تلك المرحلة أصبحت من الماضي، وأن المنتخب تعلّم كثيرًا من المباراة الافتتاحية.



وأضاف أن مواجهة الجزائر تُعد "مباراة فاصلة"، وأن حظوظ الفائز فيها ستكون أوفر للتأهل، مشددًا على جاهزية اللاعبين وثقته بقدرة المنتخب على تقديم أداء أفضل وأكثر صلابة دفاعية وفعالية هجومية.



من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب أن النشامى سيكونون في قمة التركيز أمام الجزائر، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة السابقة أمام النمسا لا تعكس المستوى الذي قدمه المنتخب، وأن الفريق ما يزال قادرًا على تقديم المزيد في البطولة.



ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.



وكان النشامى استهلوا مشوارهم في المونديال بالخسارة أمام النمسا 1-3، فيما فازت الأرجنتين على الجزائر 3-0، قبل أن يختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين فجر الأحد 28 حزيران بتوقيت الأردن.





