رسالة من الامن العام للمواطنين القاطنين في محيط السفارة الأمريكية

- البقاء في المنازل لحين زوال أي تهديد ( سماع الصّفّارة الواحدة غير المتقطّعة).
- إغلاق النوافذ والابتعاد عنها .
- سائقو المركبات إيقاف المركبات على الفور والتوجه لأقرب مبنى والاحتماء بالقرب من السلالم لحين انتهاء التهديد.
- وعند الحاجة عدم التردد والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911
وأكدت المديرية ان هذه الاجراءات الوقائية الاحتياطية تأتي حرصا على السلامة العامة ولا تستدعي الهلع بين المواطنين، ننصح الجميع التقيد بها.
