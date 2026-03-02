الثلاثاء 2026-03-03 12:27 ص

رسالة من الامن العام للمواطنين القاطنين في محيط السفارة الأمريكية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   دعت مديرية الأمن العام المواطنين القاطنين في محيط السفارة الأمريكية في عمّان عند سماع صفّارات الإنذار أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة الوقائية التالية   :اضافة اعلان


- البقاء في المنازل لحين زوال أي تهديد ( سماع الصّفّارة الواحدة غير المتقطّعة).
- ⁠إغلاق النوافذ والابتعاد عنها .
- ⁠سائقو المركبات إيقاف المركبات على الفور والتوجه لأقرب مبنى والاحتماء بالقرب من السلالم لحين انتهاء التهديد.
- ⁠وعند الحاجة عدم التردد والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911

وأكدت المديرية ان هذه الاجراءات الوقائية الاحتياطية تأتي حرصا على السلامة العامة ولا تستدعي الهلع بين المواطنين، ننصح الجميع التقيد بها.
 
 


