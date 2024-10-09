رسالة من الملك للسيسي: تنسيق مشترك لوقف التصعيد بالمنطقة

وحمّل الرئيس عبدالفتاح السيسي الصفدي تحياته وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني، وأكد اعتزاز مصر بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات مع الأردن في جميع المجالات.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح الأردنية المصرية وتطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التطور والتنمية.
كما جرى بحث الجهود الأردنية المصرية المشتركة لإنهاء التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة وإطلاق جهود دولية فاعلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع ولبنان.
كما جرى التأكيد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
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