 
الأربعاء 2025-01-22 08:21 ص
 

رسالة من داخل القطاع إلى الشعب الاردني

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الأربعاء، 22-01-2025 07:52 ص

الوكيل الإخباري-   تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني يقدم شكره للاردن والشعب الاردني وجلالة الملك من داخل قطاع غزة 

ووثق مقطع الفيديو شاب يحمل صندوقا من المساعدات ويقول:" احنا بنحي الشعب الاردني دايما هو يلي واقف معانا .. احنا لولا الاردن لمتنا من الجوع ، شكراً لجلالة الملك عبدالله " 

يذكر ان جلالة الملك اكد على حرص الاردن استمرار تقديم المساعدات لاهلنا في قطاع غزة

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