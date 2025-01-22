رسالة من داخل القطاع إلى الشعب الاردني

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن فلسطيني يقدم شكره للاردن والشعب الاردني وجلالة الملك من داخل قطاع غزة



ووثق مقطع الفيديو شاب يحمل صندوقا من المساعدات ويقول:" احنا بنحي الشعب الاردني دايما هو يلي واقف معانا .. احنا لولا الاردن لمتنا من الجوع ، شكراً لجلالة الملك عبدالله "



يذكر ان جلالة الملك اكد على حرص الاردن استمرار تقديم المساعدات لاهلنا في قطاع غزة

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