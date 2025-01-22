رسالة من داخل القطاع إلى الشعب الاردني

ووثق مقطع الفيديو شاب يحمل صندوقا من المساعدات ويقول:" احنا بنحي الشعب الاردني دايما هو يلي واقف معانا .. احنا لولا الاردن لمتنا من الجوع ، شكراً لجلالة الملك عبدالله "
يذكر ان جلالة الملك اكد على حرص الاردن استمرار تقديم المساعدات لاهلنا في قطاع غزة
رسالة من داخل قطاع غزة إلى الشعب الاردني— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 22, 2025
التفاصيل: https://t.co/kQUsbSjZts#الاردن #غزة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/7ccc0zpkpE
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